Gebärmutter-Riss: Joss Stone wäre bei der Geburt ihres Sohnes fast gestorben

Die britische Sängerin Joss Stone ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das hat sie in einem Instagram-Post verkündet. «Endlich ist er da. Ich wollte nur Hallo sagen zu unserem neuesten Familienzuwachs Shackleton Stoker DaLuz. Geboren um 7.54 Uhr am 18. Oktober. Was für eine Freude, ihn sicher und gesund in unseren Armen zu halten. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt», schreibt die 35-Jährige zu einem Video mit ihrem Partner und den beiden Kindern.