Türkei : Journalist nach Korruptions-Bericht erschossen

In der Türkei ist der Chefredakteur einer lokalen Online-Zeitung von mehreren Kugeln getroffen und tödlich verletzt worden.

Der Chefredakteur einer lokalen Internetzeitung ist in der Türkei erschossen worden. Güngör Arslan sei am Samstag vor seinem Redaktionsgebäude in der westtürkischen Stadt Izmit von mehreren Kugeln getroffen worden und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, berichteten lokale Medien. Der Journalist sollte am Sonntag beerdigt werden.