Desinformation : Journalisten fordern Strafen für soziale Netzwerke

Im Kampf gegen Fake News rund ums Coronavirus haben zahlreiche Journalisten, Verlage und Wissenschaftler ein deutlich schärferes Vorgehen gegen soziale Netzwerke gefordert.

Grund für die Forderung nach einem härteren Vorgehen gegen soziale Netzwerke sei der Anstiegs an Online-Desinformationen während der Coronavirus-Pandemie. Man zeigt sich besorgt. Dies teilte das Gremium, das wie mehrere soziale Netzwerke Teil des Verhaltenskodexes des EU-Kommission gegen Desinformationen ist, am Montag mit. Es brauche viel strengerer Regeln, an welche sich die Netzwerke halten müssten, hieß es.