Juan Carlos: Spanischer Ex-König gewinnt vor Gericht gegen Ex-Geliebte

Der spanische Ex-König Juan Carlos hat einen Rechtsstreit in London gegen eine frühere Geliebte gewonnen. Die dänische Geschäftsfrau und Prominente Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hatte Juan Carlos auf 126 Millionen Pfund verklagt, weil sie ihm Belästigung und Spionage nach der Trennung vorwarf. Die Richterin Rowena Collins Rice vom High Court gab am Freitag Juan Carlos darin recht, dass die Klage vor einem englischen Gericht unzulässig sei, weil er nicht in Großbritannien wohne. Er bestritt ein Fehlverhalten.