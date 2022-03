Raumfahrt Ariane : Jubel nach Start von «Johannes Kepler»

Die Astronauten auf der Raumstation können sich auf frische Kleidung und Post freuen. Ein in Bremen gebauter Raumtransporter soll in wenigen Tagen bei ihnen eintreffen.

Eine Ariane 5-Rakete mit dem europäischen Raumtransporter "Johannes Kepler" am Bord startet am Mittwoch 16.02.2011 vom Weltraumbahnhof Kourou.

Der Start vom Weltraumbahnhof Kourou klappte allerdings erst im zweiten Anlauf. Mit vielen Tonnen Ausrüstung und Lebensmitteln ist der europäische Raumtransporter «Johannes Kepler» zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Am Mittwochabend hob das Versorgungsschiff an Bord einer Ariane 5-Rakete auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Für die europäische Trägerrakete war es der 200. Start.