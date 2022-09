Porsche Supercup Champion : Jubelnde Fans empfangen Dylan Pereira in Luxemburg

Der neue Porsche Supercup Champion kommt aus Luxemburg. Zurück aus Monza ist Dylan Pereira am Montag am Flughafen Findel stimmungsvoll empfangen worden. In einer vom Luxemburger Automobilclub ACL veröffentlichten Instagram-Story jubeln die Fans dem frischgebackenen Champion zu.

Dylan Pereira hat in dieser Saison in acht Rennen drei Siege errungen: in Imola (Italien), Spielberg (Österreich) und Spa-Francorchamps (Belgien). «Ich habe schon lange darauf gewartet, einen großen Titel zu gewinnen. Es ist wirklich ein unglaublicher Moment, ein Traum ist für mich wahr geworden», so die Reaktion des luxemburgischen Fahrers nach der offiziellen Bekanntgabe seines Sieges.