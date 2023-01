Er gehörte Fans: Jubelte Lionel Messi auf Rekord-Bild mit einem Fake-WM-Pokal?

Damit überholte Messi den Beitrag des Accounts «world_record_egg», der bislang als Instagram-Beitrag mit den meisten Likes galt. Das Foto eines Eis war am 4. Januar 2019 gepostet worden, mit dem Ziel, einen Weltrekord aufzustellen. Bis zuletzt hatte es rund 56 Millionen Likes bekommen.

Bild mit Like-Rekord zeigt Fake-Pokal

Alles gut also? Nicht ganz. So soll ausgerechnet auf dem Rekordbild der Argentinier mit einem Fake-Pokal jubeln. So gehört die täuschend echt wirkende Trophäe zwei Fans aus Argentinien. Das zumindest behaupten die Zeitungen Clarin und auch El Pais.