Verdacht auf Antisemitismus : Jude flüchtet in Paris vor prügelndem Mob und wird von Tram überfahren

Der Tod eines jungen jüdischen Mannes in einem Pariser Vorort bewegt Frankreich im Wahlkampf: Wie ein Video zeigt, flüchtete Jérémy Cohen (31) vor einem Mob, der ihn angriff, und kam dabei unter ein Tram. Sein Vater erhebt schwere Vorwürfe an die Behörden.

Video zeigt Flucht und Unfall des Opfers

«Die Hypothese, dass das Opfer die Tramgleise überquert hat, um seinen Angreifern zu entkommen, wurde natürlich berücksichtigt», sagte der zuständige Staatsanwalt Eric Mathais in einer Pressemitteilung. Am 29. März wurde dann auch eine gerichtliche Untersuchung wegen «vorsätzlicher Gewalt bei einer Versammlung mit Todesfolge ohne Todesabsicht» eingeleitet.

Vater wandte sich an Eric Zemmour

Nun ging Gérald Cohen, der Vater von Jérémy, in die Offensive und gab in einem Fernsehinterview an, er habe sich nun direkt an die Regierung sowie an den rechtsradikalen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour gewandt, um Druck auf die Ermittlungen auszuüben. Zemmour, der selbst aus einer jüdischen Familie stammt, hatte immer wieder grassierenden Antisemitismus in der überwiegend von Französinnen und Franzosen islamischen Glaubens bewohnten Banlieue beklagt.