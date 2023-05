«Coca-Cola»: Jüngster Rapper Deutschlands – Lil M (12) liefert den Sommerhit des Jahres

Plötzlich sei ein enormes Interesse für Features aufgekommen. Doch der heute 32-Jährige entschied sich dagegen, seinen Sohn so früh in der Öffentlichkeit zu pushen. «Ich war auch viel mit anderen Künstlern unterwegs und habe gesehen, was in der Szene so passiert mit Drogen, Alkohol und was das aus einem macht.» In seiner Familie trinke und rauche niemand. Das sei ein wichtiges Gebot. «Bei uns dreht es sich nur um die positiven Sachen. Und genauso soll es auch bleiben. Kein Geld der Welt ist es wert, dass man als Mensch kaputtgeht.»