London : Jürgen Klopp gibt Statement zu seiner Geldstrafe

Der Trainer des FC Liverpool ist beim Spitzenspiel gegen Manchester City in der 86. Minute gegenüber dem Schiedsrichter ausfallend geworden. Das kostete Klopp einen Platzverweis und nun eine hohe Geldsumme. Dafür kann er allerdings auch Verständnis aufbringen.

Jürgen Klopp kann seiner Geldstrafe von 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) nach seinem Platzverweis auch etwas Positives abgewinnen. «Es ist eine Menge Geld, aber ich habe gehört, dass es für etwas Gutes investiert werden soll. Und das ist gut so», sagte der Trainer des FC Liverpool am Freitag.

Die Geldstrafe hatte der englische Fußballverband FA nach der Roten Karte Klopps im Spitzenspiel gegen Manchester City (1:0) am Donnerstag verhängt. Klopp habe akzeptiert, dass sein Verhalten in der 86. Minute unangemessen gewesen sei, hieß es weiter. Der 55-Jährige hatte sich gegen Ende der Partie Mitte Oktober aggressiv beim Schiedsrichterteam beschwert und anschließend Rot gesehen.

«Ich weiß, was ich gesagt habe, und ich weiß, dass ich das gesagt habe. Von etwas weiter weg und mit einem anderen Gesicht wäre das, was ich gesagt habe, völlig okay gewesen», sagte Klopp nun und bezeichnete sein Gesicht als das «teuerste der Welt».