Jugendparlament : Jugend fordert Tutoren, Praktika und Referenden

LUXEMBURG – Arbeitslosigkeit, Wahlrecht und Schulreform sind Themen, bei denen Jugendliche mitreden. Ihr Parlament hat das Regierungsprogramm unter die Lupe genommen.

Wahlrecht ab 16 und dies auch für alle mit Residenz in Luxemburg, Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit, Trennung von Kirche und Staat sowie eine Schulreform sind nicht nur Inhalte des 204 Seiten starken Dokuments der aktuellen Regierungspolitik. Es sind auch die Programmpunkte, welche die jungen Politiker analysiert und am Montag vorgestellt haben.

«Der falsche Moment für Kulturkampf»

«Praktika für jugendliche Arbeitslose»

Vize-Präsident Philippe Roukaz spricht sich, als Vertreter der 150 Mitglieder, für ein Wahlrecht ab 16 Jahren und für alle in Luxemburg Ansässigen aus, welches die Regierung plant. Um diesbezügliche Vorurteile abzubauen, fordert Roukaz allerdings Informationskampagnen. Er verlangt vor allem im Bereich des Sozialkunde-Unterrichts Änderungen, was Beginn, Dauer und Inhalt dieser Kurseinheiten betrifft, um die jungen Wähler mit Politik und luxemburgischer Regierungsstruktur stärker vertraut zu machen.

Anschließend schneidet Parlaments-Mitglied Jean Wivenes das Thema Jugendarbeitslosigkeit an. Bei der geplanten Änderung des Ausbildungs-Systems und der Einführung einer «Jugendgarantie» fühlen sich die Jugendlichen verstanden und einbezogen. Mehr und in den Unterricht eingebundene Praktikumsmöglichkeiten und eine verstärkte Einbindung der Firmen in diesen Prozess sollen jungen Menschen den Eintritt in die Arbeitswelt erleichtern. Wivenes fordert zusätzlich die Anschaffung des Numerus Clausus bei Studienfächern mit geringen Berufsaussichten und einen späteren Einschreibezeitpunkt an der Universität Luxemburg.