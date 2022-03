Christiane Brassel-Rausch : «Jugend hat in Differdingen keinen Platz mehr»

DIFFERDINGEN – Die Bürgermeisterin spricht über die Sicherheitsprobleme und erklärt, was ihre Stadt für die Jugendlichen tun will.

L'essentiel: Wie sagen Sie zu den jüngsten Vorfällen in Differdingen?

Was hat die Gemeinde gegen das Sicherheitsproblem unternommen?

Was hätten sie in einem Fall wie Montag noch tun können? Die Sicherheitsleute waren vor allem eine Reaktion auf das Gefühl der Unsicherheit. Sie können nicht eingreifen und nur die Polizei rufen.

Gibt es ein Problem mit den Jugendlichen in Differdingen?

Man muss unterscheiden zwischen Kriminalität, Drogenhandel, für die die Polizei zuständig ist, und Jugendlichen, die einfach nur ihre Jugend leben wollen und ein Recht darauf haben. Sie müssen einen Platz finden, an dem sie Musik und Lärm machen können. In Differdingen haben sie keinen mehr. Der Jugenddienst arbeitet daran. Um einen Platz zu finden, an dem sie lachen können, ohne dass man ihnen die Polizei auf den Hals hetzt.