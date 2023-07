Luxemburg: Jugendbande begeht mehrere Straftaten – drei Personen festgenommen

LUXEMBURG – Am Montag hat die großherzogliche Polizei die Festnahme von drei Jugendlichen bekanntgegeben, die verdächtigt werden, am Freitag unter anderem einen Raubüberfall begangen zu haben.

Die Polizei identifizierte drei Verdächtige am Bahnhof Lorentzweiler. L'essentiel/Vincent Lescaut

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben drei junge Männer in Steinsel einen Passanten überfallen und ihm seine Armbanduhr geraubt. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

In derselben Nacht sei in Bofferdingen ein Einbruch in ein Fahrzeug gemeldet worden. Infolge der umgehend eingeleiteten Fahndung habe die Polizei dann drei Verdächtige am Bahnhof Lorentzweiler identifizieren können. Diese seien bei Eintreffen der Beamten zunächst geflüchtet, hätten aber kurz darauf gefasst werden können, so die Police Grand-Ducale.

Drei Verdächtige in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass der Raubüberfall in Steinsel ebenfalls auf das Konto der in Lorentzweiler festgenommenen Jugendlichen gehen könnte. Außerdem, so die Polizei, seien die Verdächtigen bereits am Freitagnachmittag in der Hauptstadt bei einem Ladendiebstahl erwischt worden.