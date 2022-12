«Happy Slapping»: Jugendbande verprügelt wehrlosen Teenager in Escher Park

Das undatierte Video wurde dem Tageblatt zufolge auf dem Galgenberg in Esch/Alzette gefilmt. Es zeigt etwa zwanzig Jugendliche, manche davon tragen Rucksäcke. Mehrere schlagen auf einen anderen Jugendlichen ein, der am Boden liegt. Faustschläge und dann Fußtritte prasseln auf seinen Körper nieder.

Das Video wurde der Polizei übergeben, die es am Donnerstag noch nicht authentifizieren konnte. Allerdings wirft die Gewalt, die von verschiedenen Gruppen ausgeht, Fragen auf. Im August hatte die Polizei bekanntgegeben, dass sie fünf minderjährige Mitglieder der Bande «17Antisistema» festgenommen habe. Die Gruppe hatte sich grundloser und gefilmter Gewalttaten (Happy Slapping), aber auch Diebstählen schuldig gemacht.

Polizei statt sozialer Netzwerke

Das Bildungsministerium versicherte am Donnerstag, dass es keine näheren Informationen über Gewalt in Esch außerhalb des schulischen Kontextes habe. «Sollte die Untersuchung ergeben, dass die Gewalttat aufgrund des Täters und/oder des Opfers Auswirkungen auf die Schule hat, wird man die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit in der Schule zu gewährleisten». Außerdem, habe man keine Kenntnis von einem Anstieg der Gewaltfälle im schulischen Umfeld. Von einem Wiederaufleben des Phänomens der Jugendbanden, über das vor einigen Monaten berichtet wurde, wisse man ebenfalls nichts.