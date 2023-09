Jugendeinrichtung: Dreiborn-Leiter setzt auf Prävention

1 / 11 Das Zentrum in Dreiborn besteht aus drei Gebäuden. Vincent Lescaut/L'essentiel Der Direktor: Ralph Schroeder. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Platzmangel, Drogenprobleme und Gewalt – mit diesen Themen war das sozialpädagogische Zentrum des Staates (CSSE) in Dreiborn in letzter Zeit in die Schlagzeilen geraten. Leiter Ralph Schroeder ist damit überhaupt nicht glücklich. «Die Leute vermischen oft alles», bemängelt er im Gespräch mit L'essentiel und klärt auf: «Es gibt zwei Wohngruppen, die Jugendliche aufnehmen, die aufgrund von komplizierten privaten Situationen über die Justiz hier untergebracht werden.» Dies sei nicht zu verwechseln mit der geschlossenen Wohneinheit, der sogenannten Unisec (Unité de sécurité pour mineurs).

In den Wohngruppen in Dreiborn leben die Jugendlichen in einer offenen Umgebung. Mehrere Gebäude, die meisten davon schon älter, aber renoviert, bilden den Komplex. Ein langes Graffiti, das Jugendliche zusammen mit einem Künstler gestaltet haben, verziert eines der Gebäude. «Im Idealfall nehmen wir ein Dutzend Jugendliche auf. Zurzeit sind es gut zwanzig», sagt Ralph Schroeder. Zwar sei es machbar, mehr Personen aufzunehmen, aber in kleineren Gruppen sei eine bessere Betreuung möglich.

Hartes Vorgehen nicht zielführend

Für die Minderjährigen gebe es Unterricht in Kleingruppen, etwa drei Schüler gleichzeitig, erklärt Schroeder. «Die Lehrpläne sind die des nationalen Schulsystems, mit einer individuelleren Betreuung». Außerdem gebe es Kurse in den hauseigenen Koch-, Back- und Kunstwerkstätten, welche laut des Leiters bei den Jugendlichen sehr beliebt sind.

Personell sieht die Einrichtung gut aufgestellt: 150 Betreuer wie Lehrer, Erzieher oder Psychologen kommen auf die drei Standorte in Dreiborn, Schrassig und Burlingster. Rund 50 sind seit 2017 neu eingestellt worden. Die Gebäude in Dreiborn beurteilt Ralph Schroeder in großen Teilen als nicht mehr zeitgemäß. Abgesehen von dem sehr neuen Klassenzimmer seien viele andere noch aus den Fünfzigerjahren. «Mit langen Korridoren, heute würde man das ganz machen». Das Zentrum soll in den kommenden Jahren umziehen.