Bildung : «Jugendliche auf Jobs von morgen vorbereiten»

LUXEMBURG – Während eines Besuchs beim Lycée des Arts et Métiers hat Xavier Bettel über einen Bereich gesprochen, der nächstes Schuljahr in zwei Lyzeen gestartet werden soll.

Premier Bettel will einen neuen Schulbereich schaffen. Isabelle Finzi

Das schulische Angebot im Großherzogtum wird immer diversifizierter und das Bildungsministerium will sich der Digitalen Revolution zuwenden, wie Claude Miesch mit dem Future-Lab-Label bereits im Januar angekündigt hat. Der neue Bereich (Informatik und Kommunikation) soll im kommenden Jahr am Lycée des Arts et Métiers in Luxemburg und am Lycée technique in Esch/Alzette geschaffen werden.

«Dieser Bereich wird die jungen Menschen auf die Jobs von morgen vorbereiten. Es gibt eine echte Nachfrage in den Berufsbildern, die auftauchen und wir müssen bereit sein», erklärt Premierminister Xavier Bettel am Freitag im Lycée des Arts et Métiers.

Die Kurse bieten Unterricht im Programmieren, im Projektmanagement, in Technologie und Innovationen und in der Analyse und der Modellierung von Informationen sowie in Kommunikation und Medien an. Die Kurse werden mit einem traditionellen Fach gekoppelt. «Es gibt ein großes Interesse bei den Schülern und wir haben schon einige Anmeldungen für das nächste Jahr registreirt», sagt Schuldirketorin Véronique Schaber.

Die erste Phase der Entwicklung des neuen Bereiches wird in zwei Stufen aufgeteilt. Von Beginn des Schuljahres 2017/18, ist es den Schülern klassischen Zweigs möglich, den Bereich im Lycée des Arts et Métiers zu verfolgen und am Lycée technique in Esch/Alzette. Nach Schulbeginn 2018/19 wird der neue Bereich auch im neuen Lycée Edward Steichen in Clerf einfegührt.