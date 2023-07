Der Wanderrucksack ist gepackt – Startschuss für die 16-jährige Marie aus Strassen mit zwei Schulfreundinnen in Richtung Lissabon zu den Weltjugendtagen. Das Großereignis, das dieses Jahr vom 1. bis 6. August stattfindet, wird für katholische Jugendliche rund um die Welt organisiert. Für die Schülerinnen aus der Europaschule in Mamer geht die Reise bereits am Freitag um 16 Uhr los, um 20 Uhr startet dann der Bus Richtung Lourdes. Nach dem Wochenende geht es weiter nach Loiola im spanischen Baskenland sowie nach Braga und Fatima, bis die Truppe schließlich am 31. Juli in Lissabon ankommt.