Mitten in Trier : Jugendliche prügeln 14-Jährigen ins Krankenhaus

TRIER - Eine Gruppe Jugendliche hat am Donnerstag einen 14-jährigen Jungen in der Trierer Innenstadt krankenhausreif geschlagen.

Mitten in der Trierer Innenstadt hat eine Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, kreisten am Dienstagnachmittag mehrere Jungen und Mädchen den 14-Jährigen ein.