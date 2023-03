In Höhe der Rue Hermann Gmeiner in Mersch hat am Montagabend gegen 18 Uhr ein junger Mann eine Frau sexuell belästigt. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, habe er sie «hinterrücks gepackt und unsittlich berührt». Dem Opfer sei es gelungen, ihrem Peiniger zu entkommen und die Merscher Polizeidienststelle zu alarmieren.