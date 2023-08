Auffälliges Merkmal: Jugendlicher erpresst Tankstellenangestellte mit Schusswaffe

Die saarländische Polizei meldet eine «schwere räuberische Erpressung mit einer Schusswaffe» in einer Tankstelle in Völklingen-Luisenthal. Demnach habe der mutmaßliche Täter am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr die Aral-Tankstelle in der Straße des 13. Januar betreten. «Unter Vorhalt einer Schusswaffe» habe er die 66-jährige Tankstellenangestellte aufgefordert, Geld aus der Kasse herauszugeben. Seine Flucht habe er zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße aufgenommen.