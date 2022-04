Luxemburg : Jugendlicher flieht aus Anstalt in Dreiborn – und wird sofort auffällig

WILTZ – Wie die Polizei berichtet, ist es am Donnerstag zu zwei Raubüberfällen gekommen, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind. Der Täter konnte wenig später gefasst werden.

Am früher Donnerstagabend kam es im Norden des Landes zu zwei Überfällen. Zwei Jugendliche wurden zunächst auf offener Straße attackiert und überfallen. Wenig später wurde eine weitere Person in ihrem Wohnhaus angegriffen und ausgeraubt, wie die Police Grand-Ducale am Freitagmorgen mitteilt. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt, die Täter konnten fliehen.