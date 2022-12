Schock-Video: Jugendlicher nach Escher Prügelattacke festgenommen

Das Video, das in den sozialen Netzwerken weit verbreitet war, hatte in den letzten Tagen für Entsetzen gesorgt. Es zeigt eine Gruppe junger Männer, die im Park Galgenbierg in Esch/Alzette einen Jugendlichen brutal attackiert. Die Tat wurde am Mittwoch, 30. November begangen. Eine schnell eingeleitete Untersuchung führte nun zur Identifizierung mehrerer Beteiligter. Die Staatsanwaltschaft Luxemburg berichtet, dass ein junger Mann am Dienstag festgenommen und am Mittwoch einem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. Er steht seitdem unter richterlicher Aufsicht.