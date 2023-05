Saarland: Jugendlicher starb an Schussverletzung – 18-Jähriger in U-Haft

Nach dem Tod eines 17-Jährigen im saarländischen Schiffweiler steht das Obduktionsergebnis nun fest: Der Jugendliche starb an einer tödlichen Schussverletzung, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch mitteilte. Gegen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen sei daher Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der junge Mann sei in die Jugendvollzugsanstalt nach Ottweiler gebracht worden und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft.