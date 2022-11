Luxemburg : Jugendlicher wird Opfer eines gewalttätigen Raubüberfalls

ESCH/ALZETTE – Im Süden des Landes ist am Mittwoch ein Jugendlicher attackiert und beraubt worden. Dabei wurden ihm mehrere Wertgegenstände entwendet.

Am gestrigen Mittwochnachmittag ist einer Jugendlicher Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wie die luxemburgische Polizei heute mitteilt, war der Junge zu Fuß vom Gaalgebierg Richtung Passerelle in Esch an der Alzette unterwegs, als ihm ein Unbekannter mehrere Schläge verpasst habe. Den Polizeiangaben zufolge wurden dem Jugendliche dabei Jacke, Turnschuhe und andere Wertgegenstände entwendet. Das Opfer habe dabei nur leichte Verletzungen erlitten.