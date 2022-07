Luxemburg : Jugendparlament fordert Anpassung des Index-Warenkorbs

LUXEMBURG – Die Mitglieder des Jugendparlaments haben sich am Montag mit den Chamber-Abgeordneten getroffen – und ihnen ihre Ideen vorgestellt.

Die 24 Mitglieder des Jugendparlaments tagten am Montag in der Chamber.

Die Inflation, die Bildungspolitik und drohende Überschwemmungen durch den Klimawandel: Das sind die Themen, die das Jugendparlament zum Ende des parlamentarischen Jahres umtreiben. Ihre Ideen und Forderungen trugen die Nachwuchspolitiker am Montag der Chamber vor und diskutierten diese gemeinsam mit den Abgeordneten. Für Iness Chaki, die Präsidentin des Jugendparlaments, war es die letzte Amtshandlung in dieser Position.

«In den vergangenen vier Jahren war mein ganzes Leben auf das Jugendparlament ausgerichtet. Ich habe andere Mandate angenommen und verlasse daher das Jugendparlament. Ich habe dort Dinge gelernt, die man in der Schule nicht lernt. Zum Beispiel vor Publikum zu sprechen, Berichte zu schreiben und Sitzungen zu organisieren. Durch das Jugendparlament öffnen sich Türen für uns», erklärt sie.

Änderung des Index-Warenkorbs

Was die Bildung angeht, fordern die Jugendlichen zusätzliche Leistungsgruppen im Fremdsprachenunterricht sowie Erste-Hilfe- und Selbstverteidigungskurse. Angesichts der immer häufiger auftretenden Überschwemmungen regen sie eine regelmäßigere Reinigung der Flüsse an und schlagen Sicherheitsvorkehrungen vor, um das Risiko eines Rückstaus aus der Kanalisation zu verringern. Um die Ausmaße der Inflation zu verdeutlichen verlangt das Jugendparlament, den Warenkorb, der zur Berechnung der Indexierung dient, zu überarbeiten, die Energiekosten aus der Berechnung herauszunehmen und sie durch Hilfen für die am stärksten betroffenen Haushalte auszugleichen.