«Regelverstösse» : Jugendparlament setzt seinen Präsidenten ab

LUXEMBURG - Patrick Weymerskirch wurde wegen «Regelverstößen» suspendiert. Doch der Hintergrund der Absetzung dürfte ein ganz anderer sein.

Das Jugendparlament steht vorerst ohne seinen Präsidenten da. Die Jugendkonferenz CGJL, der Dachverband des Jugendparlaments, hat Patrick Weymerskirch (LSAP) am Sonntag von seinen Funktionen provisorisch entbunden. Weymerskirch sei dabei nicht endgültig gekündigt worden, erklärte Maurice Losch, Päsident des Dachverbands, gegenüber «L’essentiel».

«Weymerskirch ist bis September von seinem Posten suspendiert worden. Er kann sich im September wieder für die Session 2014/2015 des Jugendparlaments anmelden», so Losch weiter. Weymerskirch habe regelmäßig mehrere Jahre lang gegen Regeln verstoßen und das obwohl er mehrfach gewarnt worden sei, begründete der CGJL-Präsident die Entscheidung. Der Verstoß betreffe verschiedene Ebenen, stellte Losch klar.

Weymerskirch bestreitet Vorwürfe

Weymerskirch selbst hat die Vorwürfe gegen ihn am Montagmorgen gegenüber «L'essentiel» bestritten. Er sei nie über Regelverstöße in seiner Tätigkeit als Präsident gewarnt worden. «Die Entscheidung ist hinter meinem Rücken getroffen worden», sagte er. Der Dachverband selbst habe ihm keine konkreten Gründe für seine Entscheidung genannt.

Weymerskirch sei traurig und niedergeschlagen, sagte er auf Anfrage. «Die Argumente sind diffus, ich weiß nicht, auf welche Regelverstöße die Jugendkonferenz sich in ihren Vorwürfen bezieht.» Als möglichen Grund für die Suspendierung bezeichnet der abgesetzte Präsident den Konkurrenzkampf zwischen der CGJL und dem Jugendparlament, das in den letzten Jahren an Medienpräsenz zum großen Missfallen der Jugendkonferenz gewonnen habe. Weymerskirch hatte das Amt seit Oktober 2012 inne.