Madeleine McCann: Julia behauptet, Maddie McCann zu sein – jetzt liegt DNA-Ergebnis vor

In einzelnen Posts in den sozialen Medien versucht sie zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt.

Die 21-jährige Julia Faustyna, die sich auch Julia Wendell nennt, gab auf Instagram und Tiktok an, sie könnte das britische Mädchen Madeleine McCann sein, das 2007 während eines Familienurlaubs in Portugal verschwunden ist. Als Argumente gibt Julia Ähnlichkeiten in Alter und Aussehen an und versuchte diese mit verschiedenen Posts in den sozialen Medien zu beweisen. Für drei verschiedene gerichtsmedizinische Abklärungen hatte sie Tests eingereicht, um ihre DNA-Sequenz zu klären, wie die «New York Post» berichtete. Ein zusätzlicher Gentest soll ihre Abstammung feststellen. Nun liegen die Ergebnisse vor.