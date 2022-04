«Stolze Hausfrau»: Julia Roberts rechnet mit Hollywood ab

Eigentlich ist sie aus dem Filmbusiness nicht wegzudenken. Dennoch sieht man Julia Roberts nur noch selten auf der großen Leinwand. Die Mini-Serie «Gaslit» ist eine der einzigen Produktionen, die die Schauspielerin seit zwanzig Jahren mitmacht. Den Grund für ihre Abwesenheit verriet die 54-Jährige nun in einem Interview mit der «New York Times» . Gemäß dem Weltstar mangelt es Hollywood nämlich an guten Drehbüchern.

«Wenn ich gedacht hätte, dass etwas gut genug ist, hätte ich es getan», meint Roberts und fügt an: «Ich war überrascht, wie schnell die Jahre vergingen.» Doch nicht nur die schwache Auswahl an Geschichten war schuld an ihrem Rückzug. «Ich habe in den letzten 18 Jahren drei Kinder bekommen. Das legt die Messlatte noch höher, denn dann geht es nicht nur darum, ob das Drehbuch gut ist.» Da brauche es auch Organisationstalent: «Ich muss eine mathematische Gleichung des Arbeitsplans meines Mannes und des Schulplans und der Sommerferien der Kinder machen. Ich kann nicht mehr einfach denken: ‹Oh, ich möchte das tun.›»