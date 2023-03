Bei «Dr. Phil» erzählt die 21-jährige Polin, wie sie zum ersten Mal auf Ungereimtheiten in ihrer Vergangenheit gestossen ist. Ihrer Mutter wirft sie vor, keinen DNA-Test machen zu wollen.

USA : Julia will Maddie McCann sein – hier spricht sie zum ersten Mal im TV

Julia, die von sich behauptet, Maddie McCann zu sein, spricht im US-TV. 20min/Dr. Phil

Die 21-jährige Julia Faustyna, die sich auch Julia Wendell nennt, behauptet auf Instagram und Tiktok, sie könnte das Kind sein, das 2007 während eines Familienurlaubs in Portugal verschwunden ist. Als Argumente gibt Julia Ähnlichkeiten in Alter und Aussehen an.

Jetzt hatte die Polin in der US-Talkshow «Dr. Phil» ihren ersten großen Auftritt. Sie erzählte Moderator Phillip McGraw, im Juni 2022 erstmals auf den Gedanken gekommen zu sein, sie sei womöglich nicht die leibliche Tochter ihrer Eltern. Ihre Mutter habe ihr nie Zuneigung in Form von Umarmungen gezeigt, ihr nie gesagt, dass sie sie liebe. Zudem habe ihre Mutter nie «Beweise» gezeigt, dass sie Julias leibliche Mutter sei.

1 / 5 Die 21-jährige Julia Faustyna hatte in der US-Talkshow «Dr. Phil» ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Screenshot/Twitter Sie erzählte Moderator Phillip McGraw, im Juni 2022 erstmals auf den Gedanken gekommen zu sein, sie sei womöglich nicht die leibliche Tochter ihrer Eltern. Screenshot/Twitter Ihre Mutter habe ihr nie Zuneigung in Form von Umarmungen gezeigt, ihr nie gesagt, dass sie sie liebe. Instagram/iammadeleinemccann

Dadurch habe sie angefangen zu recherchieren. Dabei sei sie auf die Gemeinsamkeiten zwischen Fotos der vermissten Maddie und sich selbst gestoßen. Es sei ihr zunehmend der Verdacht gekommen, sie könnte in Wahrheit die Verschwundene sein. Unter anderem gibt sie einen kleinen Fleck in der Iris als auffällige Gemeinsamkeit an. Auch bei Gesichtsausdrücken und Mimik habe sie Parallelen festgestellt.

Glaubst du Julias Geschichte? Ja, da könnte etwas dran sein. Ich bin unschlüssig. Nein, es geht ihr wohl nur um Aufmerksamkeit. Ich möchte nur das Resultat sehen.