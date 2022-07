Wikileaks : Julian Assange legt Berufung gegen Auslieferung an die USA ein

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange wehrt sich weiter gegen seine Auslieferung an die USA.

Julian Assange, Gründer von WikiLeaks, grüßt Unterstützer von einem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London.

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange wehrt sich weiter gegen seine Auslieferung an die USA. Assange reichte am Freitag Berufung gegen die Entscheidung der britischen Regierung ein, die Auslieferung zu bewilligen. Details der Berufung waren nicht bekannt. Assange soll sich nach dem Willen der amerikanischen Justiz in den USA wegen Spionagevorwürfen verantworten.