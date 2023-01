Nach Bergwanderung : Julian Sands weiter vermisst – Familie dankt Einsatzkräften

Schauspieler Julian Sands ist bei einer Wanderung in Kalifornien verschollen. Die Familie des 65-Jährigen bedankte sich am Montag bei den Einsatzkräften, die weiterhin daran glauben, Sands lebend zu bergen.

In den 80ern wurde der mittlerweile 65-Jährige durch seine Hauptrolle in «Zimmer mit Aussicht» berühmt.

Elf Tage dauert die Suche nach dem britischen Schauspieler Julian Sands («Zimmer mit Aussicht») nun schon an. Die Familie des 65-Jährigen bedankte sich am Montag in einer Mitteilung bei den Einsatzkräften. «Wir sind zutiefst berührt von der Welle der Liebe und Unterstützung.» Weiter dankten die Angehörigen der örtlichen Polizei für die Koordination der Suche sowie den Rettungsteams, «die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen».