Schwimmsport: Julie Meynen äußert sich zu Schwimm-Aus

Julie Meynen zieht sich aus ihrer Schwimmkarriere zurück. Editpress

Warum haben Sie sich entschieden, sich aus dem Sport zurückzuziehen? Seit drei Jahren fällt es mir schwer, mich wieder einzufinden. Ich bin nach fünf Jahren in den USA nach Luxemburg zurückgekehrt. Hier ist es nicht dasselbe, ich musste anfangen zu arbeiten, um nicht von meinen Eltern abhängig zu sein. Mir fehlte es an allem ein wenig, an Schnelligkeit, Ausdauer und Technik. Langsam begann ich, mich vom Schwimmen zu distanzieren. Es ist kein Sport, der es toleriert, 80 oder 90 Prozent zu geben. Man muss ihn zu 100 Prozent ausüben.

Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie diese Entscheidung getroffen haben? Ich bin erleichtert. Ich habe alles gegeben und ich bereue nichts. Mein Traum war es, an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen. Aber ich hatte keine Lust mehr, alles zu tun, um ihn zu verwirklichen. Mental konnte ich nicht mehr. Ich habe das fünfzehn Jahre lang gemacht. Man trainiert, um seine Technik zu verbessern, aber auch, um es zu schaffen, den Schmerz wegzuschieben. Wenn ich in letzter Zeit gute Ergebnisse erzielt hätte, würden wir jetzt eine andere Diskussion führen. Aber davon bin ich weit entfernt. Die Wahrheit ist, dass ich in den letzten drei Jahren bei keinem einzigen Wettkampf Spaß hatte, sondern eher Scham empfand. Ich möchte gute Erinnerungen an das Schwimmen haben. Ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist.

Was werden Sie jetzt tun? Ich arbeite an der Internationalen Schule in Mersch als Sportlehrerin. Ich habe Bewegungswissenschaft studiert, was es mir ermöglicht, meine Erfahrung in diesem Bereich einzubringen.