JuMa House: Julie und Marie denken Psychologie in Luxemburg ganz neu

Ihr Herzensprojekt, JuMa House soll im kommenden Jahr voraussichtlich in Düdelingen eröffnen.

JuMa House: So soll die psychologische Einrichtung heißen, in der «jeder seinen Platz haben soll, ungeachtet der Religion, Ethnie oder Nationalität», verraten Marie Laurini und Julie Krämer im Gespräch mit L'essentiel. Die beiden jungen Psychologinnen lernten sich Anfang des Jahres über die Arbeit in Luxemburg kennen und wurden schnell Freundinnen. Bei einem gemeinsamen Kaffee stellten sie fest, dass sie denselben Traum haben: Eine Therapie-Einrichtung, die mit bisherigen Konventionen bricht.