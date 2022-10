Alaska : «Jumbo Jet» 747 holt die Krone als fettester Braunbär

Flickr/Katmai National Park and Preserve

Der massige Gewinner des «Fat Bear»-Wettbewerbs in Alaska steht fest: Braunbär 747 mit dem vielsagenden Spitznamen «Jumbo Jet» wurde zum dicksten Pelztier des Katmai-Nationalparks gekürt. Er setzte sich in der Endrunde gegen das stattliche Weibchen 901 durch, das zum allerersten Mal im Rennen war. 747 habe wohl die meisten Lachse gerissen und damit die gesamte Konkurrenz zerlegt, teilte der Nationalpark im nördlichsten US-Bundesstaat Alaska am Dienstagabend (Ortszeit) mit.