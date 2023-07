Lufthansa: Jumbo-Jet lässt 40 Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz ab

Ein Jumbo-Jet hat über Rheinland-Pfalz insgesamt 40 Tonnen Kerosin abgelassen. Das war nötig, um nach einer Flugumkehr sicher zu landen, wie die Lufthansa am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Boeing 747 sei am Mittwochabend vom Flughafen Frankfurt mit Zielort Johannesburg abgehoben. Nach rund zwei Stunden Flugzeit sei im Cockpit eine Fehlermeldung des Bremssystems aufgelaufen, erklärte ein Sprecher der Lufthansa. Dieses System sei vergleichbar mit dem Antiblockiersystem im Auto. Auch aufgrund der Wetterlage am Zielort hätten sich die Piloten daraufhin entschlossen, nach Frankfurt zurückzukehren. Zunächst hatte der SWR berichtet.