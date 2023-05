Cargolux: Jumbo-Notlandung beschäftigt weiter die Behörden

Die Notlandung eines Cargolux-Jumbos hatte am Findel am Sonntagabend mehrere Stunden für Aufregung gesorgt : Nach dem Start hatte die Boeing B747-400F ihr Fahrwerk nicht einfahren können – die Piloten der Frachtmaschine ließen Treibstoff ab und kehrten zur Landung zum Flughafen zurück. Auf der Landebahn löste sich dann das rechte Fahrwerk und beschädigte die Piste.

Wie das Mobilitätsministerium und die Zivilluftfahrtbehörde «Direction de l’Aviation Civile» (DAC) in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mitteilen, war es mit der Reparatur der Landebahn nicht getan: Die Verwaltung für technische Untersuchungen (AET) und die Zivilluftfahrtbehörde führten eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls durch, die derzeit noch am laufen sei. Diese solle für mehr Sicherheit in der zivilen Luftfahrt sorgen.