Schlechte Laune? : Juncker pfeffert in Wien Akten auf den Boden

Im Rahmen des EU-Afrika-Forums in Wien sorgte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wieder für Aufsehen.

Der 64-Jährige sorgte schon beim Willkommens-Dinner am Montagabend in der Spanischen Hofreitschule für Aufsehen. Wie schon beim NATO-Gipfel in Brüssel im Juli verlor Juncker das Gleichgewicht, taumelte und musste von anderen Anwesenden gestützt werden.