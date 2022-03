Auftragsmord : Jung, heiß und auf der Fahndungsliste des FBI

Das FBI setzt Brenda Delgado auf die Liste der meistgesuchten flüchtigen Verbrecher. Die Frau ließ angeblich die neue Freundin ihres Ex ermorden.

Die Zahnärztin Kendra Hatcher (35) wurde am 2. September 2015 auf dem Parkplatz vor ihrer Wohnung in Dallas im US-Bundesstaat Texas erschossen. Die Ermittler nahmen kurz darauf zwei Auftragskiller fest. Bald war dem FBI aber klar, dass hinter der Tat Delgado steckte, die offenbar aus Eifersucht gehandelt hatte: Wenige Tage zuvor hatte sie erfahren, dass ihr Ex-Freund Ricardo Panigua mit Kendra Hatcher Ferien in Cancún geplant und sie sogar seinen Eltern vorgestellt hatte.