Deutschland : Junge (12) wird auf Erlebnisbauernhof von Traktor überfahren – tot

Ein Zwölfjähriger ist in Borgholzhausen unter einen Traktor geraten und gestorben. Auch auf einem Reiterhof in Hessen ereignete sich ein schwerer Unfall, bei dem sechs Mädchen verletzt wurden.

Auf einem Erlebnisbauernhof in Borgholzhausen, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist ein Zwölfjähriger unter einen Traktor geraten und gestorben. Wie die Polizei in Gütersloh am Donnerstag mitteilte, wurde der Junge am Vormittag von einem Reifen des Traktors mit Anhänger erfasst.