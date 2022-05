Texas, USA : Junge (2) bestellt mit Handy der Mutter 31 Cheeseburger bei McDonald’s

Eine Mutter aus Texas staunte nicht schlecht, als der Lieferdienst 31 Cheeseburger vorbeibrachte. Es stellte sich heraus, dass ihr Sohn Barrett das Fast Food bestellt hatte.

«Jedes Mal, wenn ich mein Telefon oder meinen Laptop heraushole, stürzt sich mein Sohn Barrett auf die Geräte», so Kelsey Golden gegenüber Fox 13. Golden arbeitet in der Grundschule ihrer beiden ältesten Kinder und war gerade mit der Zusammenstellung des Jahrbuchs beschäftigt. Während Golden arbeitete, nutzte der zweijährige Barrett die Gelegenheit, mit dem Handy seiner Mutter zu spielen. «Er mag es wirklich, sein Spiegelbild zu betrachten, also dachte ich, es beschäftigt ihn ein wenig, also ließ ich ihn sein Spiegelbild betrachten», so die Mutter.