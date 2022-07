Ferien in Ägypten : Junge (6) stirbt an Lebensmittelvergiftung, Vater bewusstlos

Die Ferien einer Familie aus Italien endeten in einem Albtraum: Der sechs Jahre alte Andrea starb aufgrund einer Lebensmittelvergiftung in Scharm El-Scheich. Sein Vater und seine im vierten Monat schwangere Mutter liegen im Krankenhaus.

Die Familie leidet an einer Lebensmittelvergiftung: Vater Antonio ist schwer krank, nur die im vierten Monat schwangere Mutter hat leichte Symptome. (Symbolbild).

Wikipedia/CC BY 4.0

Familie Mirabile aus Sizilien flog am 26. Juni nach Scharm El-Scheich, um zwei Wochen Ferien zu verbringen.

Die Reise nach Ägypten wurde für Familie Mirabile aus Palermo, Sizilien, zum Albtraum: Der sechsjährige Andrea starb an einer Lebensmittelvergiftung im Badeort Scharm El-Scheich, sein Vater Antonio befindet sich in kritischem Zustand.

Die Familie wollte eigentlich zwei Wochen am Roten Meer ihre Sommerferien verbringen, dann erkrankte plötzlich der kleine Andrea. «Mein Neffe musste sich die ganze Zeit übergeben, er verstarb innerhalb von 36 Stunden», sagt Roberto Manosperti, der Bruder der 35-jährigen Mutter des Buben, zum Portal « Giornale di Sicilia ». Die im vierten Monat schwangere Rosalia Manosperti befindet sich noch in Ägypten. Auch sie hat leichte Symptome einer Lebensmittelvergiftung und liegt im Spital.

Andrea starb vor der Ankunft im Krankenhaus

Als es Andrea schlechter und schlechter ging, suchte Familie Mirabile eine nahe gelegene Arztpraxis auf. «Dort gaben sie ihm einen Tropf mit Kochsalzlösung und drei Tabletten zur Behandlung von Lebensmittelvergiftungen. Dann gingen die drei zurück ins Hotel», erzählt Roberto Manosperti weiter. Die Symptome verschwanden aber nicht. Andrea und sein Vater übergaben sich weiterhin, auch am Samstagmorgen. Also rief seine Schwester den Arzt erneut. Sie sollten am Nachmittag wieder vorbeikommen, riet ihr der Mediziner.