Riesige Solidaritätswelle : Junge (9) wollte wegen Mobbing nicht mehr leben

Eine australische Mutter hat ein erschütterndes Video ihres neunjährigen Sohnes online gestellt. Darin bittet er seine Mutter um einen Strick, um sich umzubringen.

Quaden Bayles (9) aus Brisbane in Australien ist kleinwüchsig und wird von seinen Mitschülern gemobbt. Seine Mutter filmte ihn weinend im Auto, nachdem sie ihn am Mittwoch von der Schule abgeholt hatte.

Der Junge sagt zu seiner Mutter: «Gib mir einen Strick, ich will mich umbringen.» In dem beunruhigenden Video, das mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, sagte Quaden auch: «Ich will mir einfach nur ins Herz stechen. Ich will, dass mich jemand tötet.»⁠