Wirtschaft: Junge Berufseinsteiger setzen Luxemburger Firmen unter Zugzwang

«Hauptsache einen Job, im Idealfall gut bezahlt und mit Karrieremöglichkeiten» – so die Wunschvorstellungen von Berufseinsteigern in Luxemburg. Im Jahr 2013. Zehn Jahre später ist von diesen Mindestansprüchen nicht mehr viel übrig, die junge Generation von Hochschulabsolventen strebt einen anderen Lebensstil an. Die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erleben jährlich bei den Berufsanfängern diesen Mentalitätswandel, an den sich die «Big Four» anpassen müssen, wenn sie qualifiziertes Personal binden wollen.