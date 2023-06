Schweden : Junge fällt über Bord – Mutter springt hinterher

Auf einer Fähre nach Polen ist es am Donnerstagabend zu einem Unglück gekommen, wie die schwedische Zeitung «Hufvudstadsbladet» berichtet. Nach ersten Erkenntnissen fiel ein Siebenjähriger von der Fähre, die zuvor in Karlskrona im Süden von Schweden gestartet war. Seine Mutter sei daraufhin hinterhergesprungen. Laut Anders Lännholm, dem Leiter des schwedischen See- und Luftrettungszentrums, habe sich der Unfall auf halber Strecke nach Polen ereignet.