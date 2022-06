Luxemburg : Junge Frau wird auf der Autobahn von einem Lkw erfasst und stirbt

LUXEMBURG – Eine 27-jährige ist am Donnerstagabend auf der A7 verstorben. Als die Frau aus ihrem Wagen steigen wollte, ist sie von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ist es zwischen den Tunneln Grouft und Stafelter in Richtung Luxemburg-Stadt zu einem schweren Unfall gekommen, wie die großherzogliche Polizei am Freitagmorgen mitteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache hielt eine junge Frau auf der A3 an und stellte ihren Wagen auf dem Standtreifen ab. Polizeiangaben zufolge, wollte das Unfallopfer gerade aus seinem Wagen aussteigen, als es von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst wurde.