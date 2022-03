Arbeitsmarkt in Luxemburg – Junge IT-Talente werden am häufigsten gesucht

In 95,9 Prozent der Fälle wird mindestens ein Abitur verlangt, Universitätsausbildungen werden am häufigsten gesucht (89,8 Prozent).

Mit der Corona-Krise im Rücken benötigen die Sektoren Industrie, Bauwesen, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen mehr denn je hochqualifizierte Spezialisten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT), so FEDIL und ABBL bei der Vorstellung einer Umfrage zu den Beschäftigungsaussichten für junge Menschen.

Thierry Wolter, Vizepräsident der FEDIL, erklärte: «Ceratizit, wo ich arbeite, hat in Luxemburg für unsere gesamte Gruppe eine Abteilung mit dem Namen digital and data eingerichtet. Wir sammeln Millionen von Daten in unseren Herstellungsprozessen und die Kunden, die mit unseren Produkten arbeiten, messen auch eine Menge Dinge. Die Aufgabe dieser Abteilung ist es, diese Daten zu verarbeiten, sie intelligent zu machen, um die Herstellungsprozesse für unsere Produkte zu optimieren. Dafür brauchen wir Informatiker, Data Scientists und Spezialisten für künstliche Intelligenz. Diese Abteilung wird langfristig etwa zehn hochqualifizierte Mitarbeiter benötigen».