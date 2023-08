Eurostat-Studie: Junge Luxemburger haben Europas beste Einstiegschancen

Junge Menschen (20 bis 34 Jahre) mit Bildungsabschluss haben in Luxemburg europaweit die höchste Erwerbstätigenquote. Dies geht aus einer Studie der europäischen Behörde für statistische Ermittlung Eurostat hervor. Die Quote beträgt im Großherzogtum 93,4 Prozent und übertrifft somit den europäischen Durchschnittswert (82,4 Prozent) um 11 Punkte.

Der Durchschnittswert ist, wie in allen vergangenen Jahren, bei Männern höher als bei Frauen (europaweit jeweils 83,5 und 81,3 Prozent). Allerdings sei dieser Unterschied zwischen Geschlechtern laut Eurostat der niedrigste seit 2014. Die europäische Behörde mit Sitz in Luxemburg erklärt diesen Unterschied dadurch, dass Männer in technischen und wissenschaftlichen Studienbereichen stärker vertreten sind.