Statec-Umfrage: Junge Menschen in Luxemburg sind mit ihrem Leben immer unzufriedener

Einsamkeit betrifft laut Studie am häufigsten den jüngeren Teil von Luxemburgs Gesellschaft.

2022 waren Menschen in Luxemburg laut einer am heutigen Donnerstag vom Statec veröffentlichten Umfrage-Ergebnis wieder zufriedener mit ihrem Leben, nachdem das während der Pandemiejahre noch wesentlich schlechter aussah. Vergleicht man die Zahlen allerdings noch mit denen aus den Jahren vor der Coronakrise, ist ein insgesamt negativer Trend zu verzeichnen – vor allem bei jungen Menschen, die befragt wurden.

So gaben die Einwohner Luxemburgs ihrem Leben im Jahr 2022 eine durchschnittliche Zufriedenheitspunktzahl von 7,2, gegenüber 7,6 in den Jahren 2018 und 2019. In den von Covid-19 geprägten Jahren, 2020 und 2021, war dieser Wert auf 6,8 gesunken. 2018 bewerteten 80,5 Prozent der Einwohner des Landes ihr Leben mit einer Note von 7 oder höher. Ein Anteil, der bis 2022 auf 72,3 Prozent gesunken ist.