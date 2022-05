Schwere Beinverletzungen : Junge wird vor Thai-Insel Phuket von einem Raubfisch angegriffen

Auf der thailändischen Ferieninsel Phuket ist ein achtjähriger Junge von einem Raubfisch attackiert worden. Beim Fisch soll es sich entweder um einen Hai oder einen Barrakuda gehandelt haben.

Vor dem bei Touristinnen und Touristen beliebten Kamala-Strand auf der thailändischen Ferieninsel Phuket ist ein achtjähriges Kind von einem Raubfisch attackiert und schwer am Bein verletzt worden. Den Rettungsdiensten zufolge könnte es sich entweder um einen großen Barrakuda oder um einen Hai gehandelt haben. Der Vorfall habe sich bereits am Sonntag ereignet, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Dienstag. Der Junge, dessen Nationalität zunächst nicht klar war, habe mehrere Bisswunden an der rechten Wade und werde im Krankenhaus behandelt. Laut der Lokalzeitung «The Phuket Express» soll es sich beim Achtjährigen um einen thailändisch-ukrainischen Jungen handeln.