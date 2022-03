Tod von Trevor King : Junger Autofahrer könnte hinter Gittern landen

LUXEMBURG – Nach einem Zusammenprall zweier Autos wurde ein Fußgänger tödlich verletzt. Einen jungen Mann könnte das nun eine Haftstrafe einbringen.

Ein fataler Fehler im Straßenverkehr könnte einem jungen Mann nun hinter Gitter bringen. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Mittwoch eine Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren sowie einen dreijährigen Führerscheinentzug gegen den 19-jährigen Angeklagten. Er soll im Januar den Fußgänger Trevor King, einen Englisch-Professor an der Europäischen Schule (EEL), bei einem Unfall niedergestoßen und tödlich verletzt haben.

Bei dem Unfall am 11. Januar an der Ecke Boulevard Grande-Duchesse-Charlotte und Avenue du X Septembre in der Hauptstadt waren zwei Autos aufeinandergeprallt, nachdem eines davon eine rote Ampel überfahren hatte. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen jungen Mann, der seinen Führerschein erst drei Monate davor erhalten hatte.